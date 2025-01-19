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Кубок мира 2024/2025. Джакомель неожиданно побеждает в масс старте, украинцы выступили неудачно

Биатлон
Обновлено

Результаты мужской гонки

Кубок мира 2024/2025. Джакомель неожиданно побеждает в масс старте, украинцы выступили неудачно

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 января, в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась гонка с массовым стартом у мужчин.

Победу в забеге одержал представитель Италии Томазо Джакомель, серебро у норвежца Стурлы Лагрейда, а ТОП-3 замкнул Йоханнес Бе.

Что касается украинцев, то лучшим среди двух наших спортсменов стал Дмитрий Пидручный, с четырьмя промахами в итоге финишировавший на 21 позиции.

Кубок мира 2024/2025. Рупольдинг. Масс старт

Мужчины

21. Дмитрий Пидручный (0+1+2+1) +1.44,7

25. Виталий Мандзин (1+1+0+2) +2.36,8

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