Кубок мира 2024/2025. Джакомель неожиданно побеждает в масс старте, украинцы выступили неудачно

Сегодня, 19 января, в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась гонка с массовым стартом у мужчин.

Победу в забеге одержал представитель Италии Томазо Джакомель, серебро у норвежца Стурлы Лагрейда, а ТОП-3 замкнул Йоханнес Бе.

Что касается украинцев, то лучшим среди двух наших спортсменов стал Дмитрий Пидручный, с четырьмя промахами в итоге финишировавший на 21 позиции.

Кубок мира 2024/2025. Рупольдинг. Масс старт

Мужчины

21. Дмитрий Пидручный (0+1+2+1) +1.44,7

25. Виталий Мандзин (1+1+0+2) +2.36,8