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Кубок мира 2024/2025. Джакомель неожиданно побеждает в масс старте, украинцы выступили неудачно
Результаты мужской гонки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 19 января, в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась гонка с массовым стартом у мужчин.
Победу в забеге одержал представитель Италии Томазо Джакомель, серебро у норвежца Стурлы Лагрейда, а ТОП-3 замкнул Йоханнес Бе.
Что касается украинцев, то лучшим среди двух наших спортсменов стал Дмитрий Пидручный, с четырьмя промахами в итоге финишировавший на 21 позиции.
Кубок мира 2024/2025. Рупольдинг. Масс старт
Мужчины
21. Дмитрий Пидручный (0+1+2+1) +1.44,7
25. Виталий Мандзин (1+1+0+2) +2.36,8
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