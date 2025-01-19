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Пидручный отреагировал на решение Йоханнеса Бё завершить карьеру

Биатлон
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Пидручный отреагировал на решение Йоханнеса Бё завершить карьеру

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный отреагировал на решение Йоханнеса Бё завершить карьеру после окончания текущего сезона.

"Не могу поверить, что Йоханнес решил завершить свою карьеру. Лучший в своем деле. Для меня всегда было честью делить с тобой трассу и огневые рубежи! Спасибо за борьбу на каждом метре дистанции" – написал Дмитрий на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Тарье Бе трогательно обратился к своему брату.

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