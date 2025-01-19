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Пидручный отреагировал на решение Йоханнеса Бё завершить карьеру
Слова благодарности
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный отреагировал на решение Йоханнеса Бё завершить карьеру после окончания текущего сезона.
"Не могу поверить, что Йоханнес решил завершить свою карьеру. Лучший в своем деле. Для меня всегда было честью делить с тобой трассу и огневые рубежи! Спасибо за борьбу на каждом метре дистанции" – написал Дмитрий на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Тарье Бе
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