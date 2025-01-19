Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный отреагировал на решение Йоханнеса Бё завершить карьеру после окончания текущего сезона.

"Не могу поверить, что Йоханнес решил завершить свою карьеру. Лучший в своем деле. Для меня всегда было честью делить с тобой трассу и огневые рубежи! Спасибо за борьбу на каждом метре дистанции" – написал Дмитрий на своей странице в Instagram.