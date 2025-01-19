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Кубок мира 2024/2025. Эберг побеждает в масс старте Рупольдинга, Джима – в конце протокола
Результаты женской гонки
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 19 января, в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась гонка с массовым стартом у женщин.
Победу в забеге одержала представительница Швеции Эльвира Эберг, серебро у немки Франциски Пройс, а ТОП-3 замкнула биатлонистка из Франции Жан Ришар.
Что касается единственной украинки, то Юлия Джима имела в своем пассиве два промаха, а по скорости не могла конкурировать с лидерами, в итоге 25-я позиция.
Кубок мира 2024/2025. Рупольдинг. Мас старт
Женщины
25. Юлия Джима (2+0+0+0) +2.29,9
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