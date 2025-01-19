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Кубок мира 2024/2025. Эберг побеждает в масс старте Рупольдинга, Джима – в конце протокола

Биатлон

Результаты женской гонки

Кубок мира 2024/2025. Эберг побеждает в масс старте Рупольдинга, Джима – в конце протокола

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 января, в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась гонка с массовым стартом у женщин.

Победу в забеге одержала представительница Швеции Эльвира Эберг, серебро у немки Франциски Пройс, а ТОП-3 замкнула биатлонистка из Франции Жан Ришар.

Что касается единственной украинки, то Юлия Джима имела в своем пассиве два промаха, а по скорости не могла конкурировать с лидерами, в итоге 25-я позиция.

Кубок мира 2024/2025. Рупольдинг. Мас старт

Женщины

25. Юлия Джима (2+0+0+0) +2.29,9

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