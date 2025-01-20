Пидручный: Хочу на перерыв уйти с хорошим настроением, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату мира

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный подвел итоги пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге и поделился планами на будущее. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

– Дмитрий, закончился 5-й этап Кубка мира, каким он стал для вас, как оцениваете свою работу в Рупольдинге?

– Оцениваю более неудовлетворительно, чем хорошо, к сожалению, на этом этапе много ошибок допускал на стрельбе, это огорчает. Сейчас у меня есть задача все исправить в Антхольце. Рад, что боеспособный в плане хода и сегодня, и в эстафете, да и в индивидуалке тоже, просто с таким количеством промахов не было смысла тогда продолжать держать высокий темп. Оцениваю работу негативно, но вот шестое место в эстафете радует.

– На трассе вы выглядели достаточно уверенно, показали в гонке неплохую скорость, чего не хватило, чтобы сегодня все сложилось?

– Эти несколько промахов были, конечно же, лишними. На трассе же мог бороться с топовыми спортсменами, лыжи сегодня очень здорово работали. Вот в плане хода был сегодня доволен.

– На втором круге лидеры гонки Самуэльссон и Жаклен то рвали темп: то замедлялись, то ускорялись. Вас это не раздражает, когда лидеры начинают так "по-фуркадовски" вести себя?

– В определенной степени да, да я там шел в середине группы, не видел, кто там впереди разрывает группу, просто старался не отставать и держать свой темп. Конечно, когда на втором круге начинаются такие игры, то это немного раздражает, потому что это дает возможность соперникам, допустившим промахи на стрельбе, догонять эту лидирующую группу. На втором круге был невысокий темп, что дало возможность второй группе нас догнать.

– С каким настроением едете в высокогорный Антхольц?

– С хорошим настроением, боевым, надо продолжать работать и закончить следующий этап на хорошей ноте. Хочу на перерыв уйти с хорошим настроением, чтобы хорошо подготовиться к Чемпионату мира.