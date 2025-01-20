Универсиада 2025. Украина берет золото и серебро в мужской гонке преследования

Сегодня, 20 января, состоялась мужская гонка преследования в рамках Универсиады-2025. Соревнования проходят в Турине (Италия).

Золото в забеге завоевал наш соотечественник Богдан Борковский, серебро взял еще один украинец Сергей Супрун, а ТОП-3 замкнул француз Поль Фойтен.

Преследование. Мужчины. Универсиада

1. Богдан Борковский (0+2+1+1)

2. Сергей Супрун (0+0+2+2) +28,9

3. Поль Фонтейн (0+1+1+2) +33,3

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14. Роман Боровик (1+2+3+0) +3:16,5

Украина завоевала уже восемь медалей на Универсиаде-2025, шесть из них – в биатлоне.