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Универсиада 2025. Дарья Чалык – бронзовый призер гонки преследования
Еще одна медаль
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 20 января, состоялась женская гонка преследования в рамках Универсиады-2025. Соревнования проходят в Турине (Италия).
Золото завоевала представительница Польши Барбара Скробышевска, серебро у ее соотечественницы Амелии Лижки, а ТОП-3 замкнула украинка Дарья Чалык.
Универсиада. Преследование. Женщины
1. Барбара Скробышевска (0+0+2+1)
2. Амелия Лижка (2+0+0+0) +30,0
3. Дарья Чалик (0+1+3+1) +57,7
4. Александра Меркушина (1+1+0+2) +1:18,4
...
15. Лилия Стеблина (1+2+2+2) +4:26,1
Украина завоевала уже девять медалей на Универсиаде-2025, семь из них – в биатлоне.
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