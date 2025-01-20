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Йоханнес Бё рассказал, почему принял решение завершить карьеру

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Биатлонист хочет отдохнуть

Йоханнес Бё рассказал, почему принял решение завершить карьеру

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, в какой момент принял решение завершить карьеру.

"Это своего рода головоломка, которую нужно решить. А затем мы немного поговорили, взвесив все "за" и "против". Я заметил, что когда я танцевал с детьми вокруг кухонного островка, жена улыбалась и смеялась, это было нечто большее, чем победа в гонке.

Моя жена предпочла бы, чтобы я был дома, чем, в некотором смысле, вошёл в историю. Так что это нас очень радует. У нас была жизнь, которая была немного приостановлена из-за этого вида спорта", — приводит слова Бё TV2.

В субботу, 18 января, 31-летний Йоханнес Бё сенсационно объявил о завершении карьеры в 2025 году.

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