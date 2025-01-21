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Известная швейцарская биатлонистка объявила о завершении карьеры

Биатлон
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Спасибо за хорошие выступления

Известная швейцарская биатлонистка объявила о завершении карьеры

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Швейцарская биатлонистка Элиза Гаспарин объявила, что нынешний сезон станет для нее последним в качестве профессиональной спортсменки. Об этом она сообщила на странице в Instagram.

"До свидания, биатлон. После окончания сезона я завершу карьеру. Когда я начинала, биатлон в Швейцарии был настолько мал, что мало кто знал, что это лыжные гонки и стрельба, а не бег и велосипед. А теперь у нас будет даже проходить чемпионат мира в Ленцерхайде в феврале.

Благодарна за многие годы, которые я смогла почувствовать в этом невероятном виде спорта. Столько эмоций, которые я никогда в жизни не забуду. Я горжусь тем, что написала часть истории швейцарского биатлона. С домашним чемпионатом мира круг замкнется, и я попрощаюсь с биатлоном. Я очень рада, что ждет меня в будущем, и навсегда останусь большой фанаткой биатлона" – написала биатлонистка.

Пидручный: Хочу на перерыв уйти с хорошим настроением, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату мира

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