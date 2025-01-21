  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Сборная Норвегии по биатлону огласила состав на чемпионат мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Норвегии по биатлону огласила состав на чемпионат мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде

Биатлон

Соревнования стартуют 12 февраля

Сборная Норвегии по биатлону огласила состав на чемпионат мира — 2025 по биатлону в Ленцерхайде

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Союз биатлонистов Норвегии опубликовал состав национальной команды на чемпионат мира – 2025, который пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария) с 12 по 23 февраля.

Мужчины:

Йоханнес Бё;

Стурла Холм Легрейд;

Тарьей Бё;

Вебьёрн Сёрум;

Эндре Стрёмсхейм;

Мартин Улдаль.

Женщины:

Ингрид Ландмарк Тандреволд;

Марен Ельмесет Киркеэйде;

Каролин Оффигстад Кноттен;

Ида Льен;

Рагнхильд Фемстейневик.

Отметим, что такие биатлонисты, как олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах Ветле Шоста Кристиансен и призёр ЧМ Йоханнес Дале-Шевдал попали в резерв, они выступят на чемпионате Европы — 2025, который пройдёт с 29 января по 2 февраля в Мартелл-валь Мартелло (Италия).

По теме
yellow-arrow
Известная швейцарская биатлонистка объявила о завершении карьеры
yellow-arrow
Йоханнес Бё рассказал, почему принял решение завершить карьеру
yellow-arrow
Универсиада 2025. Дарья Чалык – бронзовый призер гонки преследования
сборная Норвегии по биатлону
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости