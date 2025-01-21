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Фуркад: Горжусь, что смог доставить Йоханнесу Бё некоторые проблемы в своё время
Норвежец объявил о завершении карьеры
Шестикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад вспомнил о выступлениях с пятикратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Бё.
"Он единственный соперник, с которым у меня никогда не было двойственных отношений. Это всегда были только уважение и привязанность. С самого начала между нами были отношения, которые комплиментарны для соперников такого калибра. Он человек, который мне очень нравится, с большими ценностями. Он действительно хороший парень.
У меня есть много посланий от Йоханнеса в важные для меня моменты, ценю его внимание. Всегда с большим уважением относился к этому человеку и вдохновлялся, ведь то, что он сделал за последние пять лет, очень впечатляет. Горжусь, что участвовал в гонках вместе с ним, и смог доставить ему некоторые проблемы в своё время", — приводит слова Фуркада L'equipe.
Напомним, 31-летний Бё неожиданно объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025.
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