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Чалык – чемпионка Универсиады-2025 в гонке с массовым стартом
Результаты женского забега
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 22 января, состоялась женская гонка с массовым стартом в рамках Универсиады-2025. Соревнования проходят в Турине (Италия).
Золото завоевала украинка Дарья Чалык, серебро у ее соотечественницы Александры Меркушиной, а ТОП-3 замкнула немка Луизе Мюллер.
Универсиада. Женщины. Масс-старт
1. Дарья Чалык (1+1+1+0)
2. Александра Меркушина (1+0+0+1) +38,9
3. Луизе Мюллер (0+0+2+0) +39,4
...
15. Лилия Стеблина (1+3+1+3) +3:57,8
Универсиада для нашей команды завершена. Украина завоевала одиннадцать медалей, девять из них – в биатлоне.
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