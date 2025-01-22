Чалык – чемпионка Универсиады-2025 в гонке с массовым стартом

Сегодня, 22 января, состоялась женская гонка с массовым стартом в рамках Универсиады-2025. Соревнования проходят в Турине (Италия).

Золото завоевала украинка Дарья Чалык, серебро у ее соотечественницы Александры Меркушиной, а ТОП-3 замкнула немка Луизе Мюллер.

Универсиада. Женщины. Масс-старт

1. Дарья Чалык (1+1+1+0)

2. Александра Меркушина (1+0+0+1) +38,9

3. Луизе Мюллер (0+0+2+0) +39,4

...

15. Лилия Стеблина (1+3+1+3) +3:57,8

Универсиада для нашей команды завершена. Украина завоевала одиннадцать медалей, девять из них – в биатлоне.