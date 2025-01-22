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Валерия Шейгас показала лучший результат среди украинок в индивидуальной гонке Юниорского чемпионата Европы
Слишком много промахов
https://www.gettyimages.com/Ukraine
22 января состоялась индивидуальная гонка Юниорского чемпионата Европы по биатлону в Альтенберге. На старт вышло и пятеро украинских биатлонисток.
Валерия Шейгас промахнулась дважды, на третьем и четвертом огневых рубежах, добавляя к своему времени лишние минуты и закончила гонку на 10-ом месте.
Татьяна Тарасюк неплохо шла по дистанции до четвертого огневого, где она промахнулась дважды, добавив эти промахи к незакрытой мишени на первой стрельбе и финишировала на 14-м месте. Полина Пуцко и Виктория Хвостенко завершила гонку на 16 и 17 месте соответственно, а Ирина Шевченко замкнула пятерку украинских спортсменок (38-я строчка).
Индивидуальная гонка. Юниорки
1. Валентина Димитрова (1+1+0+0) 41:12,5
2. Эвелина Хакяля (0+0+0+0+0) +3,7
3. Амелия Лижка (0+0+0+1) +55,0
...
10. Валерия Шейгас (0+0+1+1+1) +2:00,9
14. Татьяна Тарасюк (1+0+0+2) +2:50,5
16. Полина Пуцко (0+0+1+2) +2:58,4
17. Виктория Хвостенко (0+1+0+0) +3:03,6
38. Ирина Шевченко (1+1+1+2) +5:25,5
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