Валерия Шейгас показала лучший результат среди украинок в индивидуальной гонке Юниорского чемпионата Европы

22 января состоялась индивидуальная гонка Юниорского чемпионата Европы по биатлону в Альтенберге. На старт вышло и пятеро украинских биатлонисток.

Валерия Шейгас промахнулась дважды, на третьем и четвертом огневых рубежах, добавляя к своему времени лишние минуты и закончила гонку на 10-ом месте.

Татьяна Тарасюк неплохо шла по дистанции до четвертого огневого, где она промахнулась дважды, добавив эти промахи к незакрытой мишени на первой стрельбе и финишировала на 14-м месте. Полина Пуцко и Виктория Хвостенко завершила гонку на 16 и 17 месте соответственно, а Ирина Шевченко замкнула пятерку украинских спортсменок (38-я строчка).

Индивидуальная гонка. Юниорки

1. Валентина Димитрова (1+1+0+0) 41:12,5

2. Эвелина Хакяля (0+0+0+0+0) +3,7

3. Амелия Лижка (0+0+0+1) +55,0

...

10. Валерия Шейгас (0+0+1+1+1) +2:00,9

14. Татьяна Тарасюк (1+0+0+2) +2:50,5

16. Полина Пуцко (0+0+1+2) +2:58,4

17. Виктория Хвостенко (0+1+0+0) +3:03,6

38. Ирина Шевченко (1+1+1+2) +5:25,5