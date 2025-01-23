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Определился состав украинской команды на спринт в Антхольце

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Определился состав украинской команды на спринт в Антхольце

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Завтра, 24 января, в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира сезона 2024/2025 состоится спринтерская гонка у мужчин.

Аналитический порт Biathlonnews сообщает, что главный тренер команды Надежда Белова определила, кто из спортсменов будет бежать завтрашний старт.

По сравнению с этапом в Рупольдинге штаб изменений не вносил – в гонку отправятся Дмитрий Пидручный, Тарас Лесюк, Антон Дудченко, Виталий Мандзин.

Богдан Цимбал спринтерскую гонку будет пропускать, неизвестно найдется ли для него место в эстафете.

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