Определился состав украинской команды на спринт в Антхольце

Завтра, 24 января, в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира сезона 2024/2025 состоится спринтерская гонка у мужчин.

Аналитический порт Biathlonnews сообщает, что главный тренер команды Надежда Белова определила, кто из спортсменов будет бежать завтрашний старт.

По сравнению с этапом в Рупольдинге штаб изменений не вносил – в гонку отправятся Дмитрий Пидручный, Тарас Лесюк, Антон Дудченко, Виталий Мандзин.

Богдан Цимбал спринтерскую гонку будет пропускать, неизвестно найдется ли для него место в эстафете.