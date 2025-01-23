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Меркушина возвращается: Состав украинок на спринт в Антхольце
Болеем за девушек
Biathlon.com.ua / Dmytro Yevenko
Сегодня, 23 января, в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира сезона 2024/2025 состоится спринтерская гонка у женщин.
Главный тренер команды Николай Зоц определился с составом на первый старт. В список биатлонисток, которые будут бежать спринт вошли:
21. Кристина Дмитренко
30. Юлия Джима
51. Елена Городная
68. Ирина Петренко
Отметим, что в состав основной команды возвращается Анастасия Меркушина, которая сегодня стартует под 78-м номером.
Гонка начнется в 15.30 по киевскому времени. Ранее
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