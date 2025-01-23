Меркушина возвращается: Состав украинок на спринт в Антхольце

Сегодня, 23 января, в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира сезона 2024/2025 состоится спринтерская гонка у женщин.

Главный тренер команды Николай Зоц определился с составом на первый старт. В список биатлонисток, которые будут бежать спринт вошли:

21. Кристина Дмитренко

30. Юлия Джима

51. Елена Городная

68. Ирина Петренко

Отметим, что в состав основной команды возвращается Анастасия Меркушина, которая сегодня стартует под 78-м номером.