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Меркушина возвращается: Состав украинок на спринт в Антхольце

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Меркушина возвращается: Состав украинок на спринт в Антхольце

Biathlon.com.ua / Dmytro Yevenko

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 января, в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира сезона 2024/2025 состоится спринтерская гонка у женщин.

Главный тренер команды Николай Зоц определился с составом на первый старт. В список биатлонисток, которые будут бежать спринт вошли:

21. Кристина Дмитренко

30. Юлия Джима

51. Елена Городная

68. Ирина Петренко

Отметим, что в состав основной команды возвращается Анастасия Меркушина, которая сегодня стартует под 78-м номером.

Гонка начнется в 15.30 по киевскому времени. Ранее стало известно, кто будет бежать у мужчин.

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