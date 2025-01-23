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Йоханнес Бё готов к старту этапа в Антхольце. Фото

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Йоханнес Бё готов к старту этапа в Антхольце. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе готовится к спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Вместе со своей командой спортсмен планирует сражаться за очередную победу. Соответствующие снимки Йоханнес разместил на своей официальной странице в Instagram.

Йоханнес Бё готов к старту этапа в Антхольце. Фото - изображение 1Йоханнес Бё готов к старту этапа в Антхольце. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее стал известен состав украинской мужской команды на спринт в Антхольце.

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