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Йоханнес Бё готов к старту этапа в Антхольце. Фото
Последние гонки в карьере
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе готовится к спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Вместе со своей командой спортсмен планирует сражаться за очередную победу. Соответствующие снимки Йоханнес разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее стал
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