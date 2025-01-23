Юлия Джима финишировала на 10-м месте в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Антхольце

Французская биатлонистка Лу Жанмонно одержала победу в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце (Италия). Ей удалось закрыть все мишени на двух огневых рубежах. Отметим, что это уже четвёртая личная победа спортсменки в текущем сезоне.

Второе место досталось немецкой биатлонистке Селине Гротиан, которая также была точна во время стрельбы, но отстала от лидера на 7,2 секунды. Тройку призёров замкнула её соотечественница лидер общего зачёта Франциска Пройс.

Среди украинок лучший результат показала Юлия Джима, которая заняла 10-е место. Всего четыре украинки попали в топ-60 и квалифицировались в женский персьют Антгольца. Гонка преследования на этапе состоится в субботу, 25 января.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, шестой этап, Антхольц. Спринт 7,5 км. Женщины:

1. Лу Жанмонно (Франция) — 38.13,4 (0 промахов).

2. Селина Гротиан (Германия) — отставание 7,2 (0).

3. Франциска Пройс (Германия) +16,7 (0).

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10. Юлия Джима (Украина, 0+0) +51.2

24. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0) +1:31.0

49. Елена Городна (Украина, 0+1) +2:09.9

55. Ирина Петренко (Украина, 0+1) +2:17.8

80. Анастасия Меркушина (Украина, 3+1) +3:32.1