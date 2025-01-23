  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Юлия Джима финишировала на 10-м месте в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юлия Джима финишировала на 10-м месте в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Антхольце

Биатлон

Победу одержала французская биатлонистка

Юлия Джима финишировала на 10-м месте в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира в Антхольце

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Французская биатлонистка Лу Жанмонно одержала победу в спринтерской гонке на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце (Италия). Ей удалось закрыть все мишени на двух огневых рубежах. Отметим, что это уже четвёртая личная победа спортсменки в текущем сезоне.

Второе место досталось немецкой биатлонистке Селине Гротиан, которая также была точна во время стрельбы, но отстала от лидера на 7,2 секунды. Тройку призёров замкнула её соотечественница лидер общего зачёта Франциска Пройс.

Среди украинок лучший результат показала Юлия Джима, которая заняла 10-е место. Всего четыре украинки попали в топ-60 и квалифицировались в женский персьют Антгольца. Гонка преследования на этапе состоится в субботу, 25 января.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, шестой этап, Антхольц. Спринт 7,5 км. Женщины:

1. Лу Жанмонно (Франция) — 38.13,4 (0 промахов).

2. Селина Гротиан (Германия) — отставание 7,2 (0).

3. Франциска Пройс (Германия) +16,7 (0).

...

10. Юлия Джима (Украина, 0+0) +51.2

24. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0) +1:31.0

49. Елена Городна (Украина, 0+1) +2:09.9

55. Ирина Петренко (Украина, 0+1) +2:17.8

80. Анастасия Меркушина (Украина, 3+1) +3:32.1

По теме
yellow-arrow
Форс-мажор на трассе. Тандреволд бежала спринт в Антхольце, неся винтовку в руках
yellow-arrow
Йоханнес Бё готов к старту этапа в Антхольце. Фото
yellow-arrow
Меркушина возвращается: Состав украинок на спринт в Антхольце
Юлия Джима
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости