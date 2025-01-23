Форс-мажор на трассе. Тандреволд бежала спринт в Антхольце, неся винтовку в руках

С неприятным обстоятельством столкнулась четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах, норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд во время спринта на шестом этапе Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия).

На подходе ко второму огневому рубежу (стойка) у Тандреволд порвался ремень от винтовки, до стрельбища ей пришлось нести оружие на плече. Позднее Ингрид всё же удалось взять у тренеров запасную винтовку.

Not something we see every day - bad luck for Ingrid Landmark Tandrevold as her rifle strap malfunctions and she has to carry the rifle half on her hand! Good thing she could swap to the spare afterwards. ????



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Напомним, что победу одержала французская биатлонистка Лу Жанмонно.