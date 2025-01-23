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Форс-мажор на трассе. Тандреволд бежала спринт в Антхольце, неся винтовку в руках

Биатлон

Биатлонистка не сумела побороться за медали

Форс-мажор на трассе. Тандреволд бежала спринт в Антхольце, неся винтовку в руках

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

С неприятным обстоятельством столкнулась четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах, норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд во время спринта на шестом этапе Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия).

На подходе ко второму огневому рубежу (стойка) у Тандреволд порвался ремень от винтовки, до стрельбища ей пришлось нести оружие на плече. Позднее Ингрид всё же удалось взять у тренеров запасную винтовку.

Напомним, что победу одержала французская биатлонистка Лу Жанмонно.

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