Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины по биатлону назвала состав на мужскую спринтерскую гонку в Антхольце
Состав немного будет изменен
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Этап Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце продолжится спринтерской гонкой среди мужчин в пятницу, 24 января.
От Украины будет бежать четыре представителя. Стоит отметить, что вместо Богдана Цымбала будет бежать Тарас Лесюк.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Он присоединится к Дмитрию Пидручному, Виталию Мандзину и Антону Дудченко.
Состав сборной Украины на спринт Антхольца
- Дмитрий Пидручный
- Виталий Мандзин
- Антон Дудченко
- Тарас Лесюк
Напомним, что начало мужского спринта Кубка мира в пятницу, 24 января - в 15:30 по киевскому времени.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо - Лапи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Дочь экс-хавбека сборной Украины подписала контракта с Металлистом 1925
- "Не считаю, что делаю шаг назад". Экс-игрок Александрии рассказал, почему принял предложение клуба из Первой лиги
- Пидручный отреагировал на решение Йоханнеса Бё завершить карьеру
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000