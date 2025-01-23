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Сборная Украины по биатлону назвала состав на мужскую спринтерскую гонку в Антхольце

Биатлон
Обновлено

Состав немного будет изменен

Сборная Украины по биатлону назвала состав на мужскую спринтерскую гонку в Антхольце

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Этап Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце продолжится спринтерской гонкой среди мужчин в пятницу, 24 января.

От Украины будет бежать четыре представителя. Стоит отметить, что вместо Богдана Цымбала будет бежать Тарас Лесюк.

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Он присоединится к Дмитрию Пидручному, Виталию Мандзину и Антону Дудченко.

Состав сборной Украины на спринт Антхольца

  • Дмитрий Пидручный
  • Виталий Мандзин
  • Антон Дудченко
  • Тарас Лесюк

Напомним, что начало мужского спринта Кубка мира в пятницу, 24 января - в 15:30 по киевскому времени.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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