Сборная Украины по биатлону назвала состав на мужскую спринтерскую гонку в Антхольце

Этап Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце продолжится спринтерской гонкой среди мужчин в пятницу, 24 января.

От Украины будет бежать четыре представителя. Стоит отметить, что вместо Богдана Цымбала будет бежать Тарас Лесюк.

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Он присоединится к Дмитрию Пидручному, Виталию Мандзину и Антону Дудченко.

Состав сборной Украины на спринт Антхольца

Дмитрий Пидручный

Виталий Мандзин

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Напомним, что начало мужского спринта Кубка мира в пятницу, 24 января - в 15:30 по киевскому времени.