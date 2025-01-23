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Лу Жанмонно: Выиграть спринт — нечто особенное
Французская биатлонистка одержала победу в Антхольце
Французская биатлонистка Лу Жанмонно прокомментировала победу в спринте на шестом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце (Италия). Она сумела закрыть все 10 мишеней.
"Выиграть спринт — нечто особенное, потому что такое со мной случалось лишь однажды. До этого момента у меня не было хороших результатов в спринте в этом сезоне, так как стреляла я плохо. Поэтому решила сосредоточиться на этом. А потом мне помогла моя форма, которая становилась всё лучше и лучше после Рупольдинга", — приводит слова Жанмонно Nordic Magazine.
Второе место в спринте завоевала немка Селина Гротиан, а тройку призёров замкнула её соотечественница лидер общего зачёта Франциска Пройс.
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