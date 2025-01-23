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Жулия Симон: В Антхольце состоялась моя лучшая гонка в сезоне

Биатлон

Биатлонистка подвела итоги спринта

Жулия Симон: В Антхольце состоялась моя лучшая гонка в сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Французская биатлонистка шестикратная чемпионка мира Жулия Симон прокомментировала своё выступление в спринте на шестом этапе КМ-2024/2025 в итальянском Антхольце. Она заняла пятое место, допустив один промах. Это лучший старт в сезоне для француженки, считает она.

"Как только я разогрелась, почувствовала себя в своей стихии. Это не идеал, но я знаю, как взять себя в руки и хорошо пробежать гонку. Рада вернуться в "цветы".

Трудно понять то, как ты себя чувствуешь, потому что здесь всегда приходится отталкиваться в условиях довольно длинной трассы. Не знала, о чём и думать, когда только финишировала. В итоге поняла, что это была моя лучшая гонка в сезоне на данный момент.

В пасьюте будет большая борьба. Лу снова была весьма сильна. Франциска – тоже. Вдвоём у них великолепная дуэль. Несмотря на то что мы позади, следить за ними очень весело", — приводит слова Симон Nordic Magazine.

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Жулия Симон
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