Дмитрий Пидручный финишировал пятым в спринте Кубка мира в Антхольце

Дмитрий Пидручный финишировал пятым в спринте Кубка мира по биатлону в Антхольце.

Он допустил один промах на стойке и проиграл победителю гонки Тарье Бё лишь 22 секунды.

Еще один украинец Антон Дудченко попал в зачетную зону, завершив гонку на 36-й позиции.

Виталий Мандзин заработал два круга штрафа после "лежки", а также совершил один промах на второй стрельбе (61-е место).

Тарас Лесюк не закрыл по одной мишени на обоих огневых рубежах и финишировал 68-м.

Кубок мира. Антгольц. Спринт (мужчины)

1. Тарьей Бё (Норвегия, 0+0) 23:51.0

2. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+1) +0.4

3. Томмазо Джакомель (Италия, 1+1) +2.6

4. Мартин Ульдаль (Норвегия, 0+1) +20.5

5. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1) +22.0

...

36. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +1:38.4

61. Виталий Мандзин (Украина, 2+1) +2:08.8

68. Тарас Лесюк (Украина, 1+1) +2:22.5