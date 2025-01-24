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Дмитрий Пидручный финишировал пятым в спринте Кубка мира в Антхольце
Он допустил один промах
Getty Images/Global Images Ukraine
Дмитрий Пидручный финишировал пятым в спринте Кубка мира по биатлону в Антхольце.
Он допустил один промах на стойке и проиграл победителю гонки Тарье Бё лишь 22 секунды.
Еще один украинец Антон Дудченко попал в зачетную зону, завершив гонку на 36-й позиции.
Виталий Мандзин заработал два круга штрафа после "лежки", а также совершил один промах на второй стрельбе (61-е место).
Тарас Лесюк не закрыл по одной мишени на обоих огневых рубежах и финишировал 68-м.
Кубок мира. Антгольц. Спринт (мужчины)
1. Тарьей Бё (Норвегия, 0+0) 23:51.0
2. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+1) +0.4
3. Томмазо Джакомель (Италия, 1+1) +2.6
4. Мартин Ульдаль (Норвегия, 0+1) +20.5
5. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1) +22.0
...
36. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +1:38.4
61. Виталий Мандзин (Украина, 2+1) +2:08.8
68. Тарас Лесюк (Украина, 1+1) +2:22.5
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