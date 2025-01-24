Дмитрий Пидручный разгорнул флаг Украины на церемонии награждения в Антхольце

24 января состоялся спринт Кубка мира по биатлону в Антхольце. Украинский спортсмен Дмитрий Пидручный финишировал пятым по итогам гонки.

На цветочной церемонии он вместе с норвежцем Мартином Ульдалем развернули флаг Украины.

Напомним, что Пидручный допустил один промах на стойке и проиграл победителю гонки Тарье Бё лишь 22 секунды.