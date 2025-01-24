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Дмитрий Пидручный разгорнул флаг Украины на церемонии награждения в Антхольце
Украинец финишировал пятым
Фото: Суспільне
24 января состоялся спринт Кубка мира по биатлону в Антхольце. Украинский спортсмен Дмитрий Пидручный финишировал пятым по итогам гонки.
На цветочной церемонии он вместе с норвежцем Мартином Ульдалем развернули флаг Украины.
Напомним, что Пидручный допустил один промах на стойке и проиграл победителю гонки Тарье Бё лишь 22 секунды.
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