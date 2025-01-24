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Дмитрий Пидручный разгорнул флаг Украины на церемонии награждения в Антхольце

Биатлон

Украинец финишировал пятым

Дмитрий Пидручный разгорнул флаг Украины на церемонии награждения в Антхольце

Фото: Суспільне

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24 января состоялся спринт Кубка мира по биатлону в Антхольце. Украинский спортсмен Дмитрий Пидручный финишировал пятым по итогам гонки.

На цветочной церемонии он вместе с норвежцем Мартином Ульдалем развернули флаг Украины.

Напомним, что Пидручный допустил один промах на стойке и проиграл победителю гонки Тарье Бё лишь 22 секунды.

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