Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победитель спринта на этапе Кубка мира в Антхольце объявил о завершении карьеры
Уходит легенда
Трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё объявил, что завершит карьеру по итогам сезона-2024/2025.
"Пообещал себе, что в следующий раз, когда буду на вершине, скажу вам, что ухожу на пенсию. Тогда вы будете знать. Послал Гите (жене) сообщение в раздевалке, что сейчас всё расскажу, а в ответ получил сердечко.
Многие люди говорят об Олимпийских играх, но на протяжении всей зимы я чувствовал, что пора завершать. В этом сезоне я по-прежнему был одним из лучших биатлонистов мира и хочу уйти на пенсию на этом уровне. Теперь мечтаю проводить больше времени с Гитой и семьёй дома", — приводит слова Бё NRK.
Сегодня, 24 января, Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия).
Популярное сейчас
- Известно, сколько получил Шахтер благодаря победе над Брестом в ЛЧ
- Черноморец покинул ключевой полузащитник
- Поражение Довбика, победа Яремчука, ничья Динамо и несколько зимних трансферов. Главные новости за 23 января
- Йоханнес Бё рассказал, почему принял решение завершить карьеру
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело