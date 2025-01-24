  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Победитель спринта на этапе Кубка мира в Антхольце объявил о завершении карьеры
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победитель спринта на этапе Кубка мира в Антхольце объявил о завершении карьеры

Биатлон

Уходит легенда

Победитель спринта на этапе Кубка мира в Антхольце объявил о завершении карьеры

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё объявил, что завершит карьеру по итогам сезона-2024/2025.

"Пообещал себе, что в следующий раз, когда буду на вершине, скажу вам, что ухожу на пенсию. Тогда вы будете знать. Послал Гите (жене) сообщение в раздевалке, что сейчас всё расскажу, а в ответ получил сердечко.

Многие люди говорят об Олимпийских играх, но на протяжении всей зимы я чувствовал, что пора завершать. В этом сезоне я по-прежнему был одним из лучших биатлонистов мира и хочу уйти на пенсию на этом уровне. Теперь мечтаю проводить больше времени с Гитой и семьёй дома", — приводит слова Бё NRK.

Сегодня, 24 января, Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия).

По теме
yellow-arrow
Дмитрий Пидручный разгорнул флаг Украины на церемонии награждения в Антхольце
yellow-arrow
Дмитрий Пидручный финишировал пятым в спринте Кубка мира в Антхольце
yellow-arrow
Жулия Симон: В Антхольце состоялась моя лучшая гонка в сезоне
Тарьей Бе
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости