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Сборная Украины назвала состав на мужскую эстафету в Антхольце
Она состоится уже завтра
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сборная Украины назвала состав на мужскую эстафету на этап Кубка мира по биатлону в Антхольце:
Состав мужской сборной Украины:
Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк
Напомним, что мужская эстафета на Кубке мира по биатлону состоится в субботу, 25 января в 15:55 по киевскому времени.
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