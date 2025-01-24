Сборная Украины назвала состав на мужскую эстафету в Антхольце

Сборная Украины назвала состав на мужскую эстафету на этап Кубка мира по биатлону в Антхольце:

Состав мужской сборной Украины:

Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк

Напомним, что мужская эстафета на Кубке мира по биатлону состоится в субботу, 25 января в 15:55 по киевскому времени.