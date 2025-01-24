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Сборная Украины назвала состав на мужскую эстафету в Антхольце

Биатлон

Она состоится уже завтра

Сборная Украины назвала состав на мужскую эстафету в Антхольце

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины назвала состав на мужскую эстафету на этап Кубка мира по биатлону в Антхольце:

Состав мужской сборной Украины:

Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк

Напомним, что мужская эстафета на Кубке мира по биатлону состоится в субботу, 25 января в 15:55 по киевскому времени.

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