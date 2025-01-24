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Йоханнес Бё: Мы не перестаем удивлять

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Биатлонист высказался о завершении карьеры своего брата

Йоханнес Бё: Мы не перестаем удивлять

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё высказался о решении своего брата трёхкратного олимпийского чемпиона Тарьея Бё завершить карьеру в конце этого сезона.

"Мы не перестаём удивлять людей. Что может быть лучше, чем сначала выиграть гонку, а потом финишировать на вершине? Это прекрасно", — приводит слова Йоханнеса Бё NRK.

Ранее Йоханнес Бё заявил о завершении карьеры. Тарьей Бё после победы в спринте в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Антхольце (Италия) заявил, что хочет уйти на пенсию.

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