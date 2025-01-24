ВИДЕО. Тарьей Бё заплакал после объявления о завершении карьеры

Трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё заплакал после объявления о завершении карьеры по итогам сезона-2024/2025.

Сегодня, 24 января, Тарьей Бё стал победителем спринта в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия). Ранее о завершении карьеры заявил брат Тарьея — Йоханнес Бё.

Les larmes de Tarjei Boe après sa victoire et l'annonce de sa retraite en fin de saison ???? #ChaletClub pic.twitter.com/ZLrvwPJLce — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 24, 2025

Тарьей Бё — олимпийский чемпион 2010 года в эстафете и 2022 года в смешанной эстафете, серебряный призёр 2018 года в эстафете и 2022 года в преследовании, бронзовый призёр эстафеты в Сочи 2014 года, одиннадцатикратный чемпион мира.