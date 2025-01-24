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Пидручный: Конечно, немного расстраивает, что постоянно чего-то не хватает

Биатлон
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Украинец поделился эмоциями

Пидручный: Конечно, немного расстраивает, что постоянно чего-то не хватает

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился эмоциями после пятого места в спринте в Антхольце.

"Конечно, это немного расстраивает, что борешься, близко, но постоянно чего-то не хватает: то скорости, то, как сегодня, стрельбы. Но радует, что есть определенная стабильность, есть высокие результаты: пятое место при такой сильной конкуренции, что есть в биатлоне — очень радует. Тем более в Антхольце, я здесь редко хорошие результаты показывал: было несколько, но чтобы с одним промахом и так высоко — это радует. Я больше рад, чем расстроен", — рассказал Пидручный в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.

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Стоит отметить, что пятое место в спринте на этапе в Италии стало вторым лучшим результатом Дмитрия Пидручного в сезоне 2024/25.

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Дмитрий Пидручный
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