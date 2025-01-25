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Пидручный рассказал, почему будет бежать первый этап эстафеты в Антхольце
Удачная расстановка
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал, почему выступит на первом этапе в эстафетной гонки Антхольца. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"Решили, что если в Рупольдинге расположение было удачным, нужно еще раз попробовать. Если честно мне все равно, я готов бежать на любом этапе. Я выхожу и делаю на максимум свою работу, несмотря на то, какой это этап. Но, конечно, первый или второй этап для меня интереснее, потому что там более плотная борьба, и мне при таких условиях интереснее соревноваться" - сказал Дмитрий.
Напомним, что ранее Пидручный
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