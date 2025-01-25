Пидручный рассказал, почему будет бежать первый этап эстафеты в Антхольце

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал, почему выступит на первом этапе в эстафетной гонки Антхольца. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Решили, что если в Рупольдинге расположение было удачным, нужно еще раз попробовать. Если честно мне все равно, я готов бежать на любом этапе. Я выхожу и делаю на максимум свою работу, несмотря на то, какой это этап. Но, конечно, первый или второй этап для меня интереснее, потому что там более плотная борьба, и мне при таких условиях интереснее соревноваться" - сказал Дмитрий.