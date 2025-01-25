  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Пидручный рассказал, почему будет бежать первый этап эстафеты в Антхольце
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пидручный рассказал, почему будет бежать первый этап эстафеты в Антхольце

Биатлон
Обновлено

Удачная расстановка

Пидручный рассказал, почему будет бежать первый этап эстафеты в Антхольце

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал, почему выступит на первом этапе в эстафетной гонки Антхольца. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Решили, что если в Рупольдинге расположение было удачным, нужно еще раз попробовать. Если честно мне все равно, я готов бежать на любом этапе. Я выхожу и делаю на максимум свою работу, несмотря на то, какой это этап. Но, конечно, первый или второй этап для меня интереснее, потому что там более плотная борьба, и мне при таких условиях интереснее соревноваться" - сказал Дмитрий.

Напомним, что ранее Пидручный высоко финишировал в спринте Антхольца.

По теме
yellow-arrow
Пидручный: Конечно, немного расстраивает, что постоянно чего-то не хватает
yellow-arrow
ВИДЕО. Тарьей Бё заплакал после объявления о завершении карьеры
yellow-arrow
Йоханнес Бё: Мы не перестаем удивлять
Дмитрий Пидручный
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости