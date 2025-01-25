Стало известно, кто возглавит мужскую сборную Украины на чемпионате Европы-2025

С 29 января по 2 февраля в Мартел-валь-Мартелло состоится чемпионат Европы по биатлону. Мужская сборная Украины будет участвовать в континентальном первенстве, однако конечный состав команды еще точно неизвестен.

Портал Biathlonnews сообщает, что наставником команды на соревнованиях станет Роман Прима. Главный тренер коллектива Надежда Белова останется в Антхольце вместе с Антоном Дудченко и Виталием Мандзином, где будут готовиться к чемпионату мира. Биатлонисты будут участвовать только в эстафете на ЧЕ-2025, другие гонки спортсмены будут пропускать.

Дмитрий Пидручный к мировому первенству будет готовиться вместе с персональным тренером Юрием Санитрой.