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Стало известно, кто возглавит мужскую сборную Украины на чемпионате Европы-2025
Интересная информация
https://www.gettyimages.com/Ukraine
С 29 января по 2 февраля в Мартел-валь-Мартелло состоится чемпионат Европы по биатлону. Мужская сборная Украины будет участвовать в континентальном первенстве, однако конечный состав команды еще точно неизвестен.
Портал Biathlonnews сообщает, что наставником команды на соревнованиях станет Роман Прима. Главный тренер коллектива Надежда Белова останется в Антхольце вместе с Антоном Дудченко и Виталием Мандзином, где будут готовиться к чемпионату мира. Биатлонисты будут участвовать только в эстафете на ЧЕ-2025, другие гонки спортсмены будут пропускать.
Дмитрий Пидручный к мировому первенству будет готовиться вместе с персональным тренером Юрием Санитрой.
Напомним, что ранее Пидручный
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