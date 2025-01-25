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Кубок мира 2024/2025. Джима – в ТОП-20 гонки преследования в Антхольце

Биатлон
Обновлено

Все испортила последняя стрельба

Кубок мира 2024/2025. Джима – в ТОП-20 гонки преследования в Антхольце

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 25 января, в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась гонка преследования у женщин.

Победу в забеге на 10 километров одержала представительница Франции Лу Жанмоно, серебро у ее соотечественницы Жулии Симон, а ТОП-3 замкнула немка Франциска Пройс.

Лучшей из наших стала Юлия Джима, которая до последнего огневого рубежа претендовала на ТОП-10, однако два промаха отбросили ее в конец второго десятка.

Кубок мира. Преследование. Женщины

1. Лу Жанмонно (0+0+0+1)

2. Жюлья Симон (0+0+0+0) +24,1

3. Франциска Пройс (1+0+0+0) +53,6

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18. Юлия Джима (0+0+1+2) +2:48,9

30. Кристина Дмитренко (0+1+0+1) +3:31,5

44. Ирина Петренко (0+0+1+1) +4:31,5

51. Елена Городная (0+1+2+1) +5:19,0

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