Кубок мира 2024/2025. Франция – победитель мужской эстафеты, Украина выступила неудачно

Сегодня, 25 января, в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась эстафетная гонка у мужчин.

Победу одержали представители Франции, серебро у биатлонистов из Норвегии, а ТОП-3 замкнули спортсмены из Швеции.

Что касается украинцев, то Дмитрий Пидручный свой этап провел просто безупречно. И по стрельбе (чисто) и по скорости (на уровне лидера) наш спортсмен был просто невероятным, передав палочку на второй позиции с отставанием в три секунды.

Неплохо по своему этапу отработал и Виталий Мандзин, у которого хоть и возникли проблемы на стойке, однако ходом украинец проиграл не так много (особенно на последнем круге).

Заключительные этапы – слабое место нашей команды. Антон Дудченко настрелял на втором огневом рубеже круг штрафа и слабо пробежал по дистанции. Тарас Лесюк также ходом проиграл много и стрелял не лучшим образом. В итоге – 8 место.

Кубок мира. Эстафета. Мужчины

1. Франция (0+4)

2. Норвегия (0+12) +43.6

3. Швеция (1+8) +44.0

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8. Украина (1+9) +3.30.2