Пидручный прокомментировал выступление в эстафетной гонке Антхольца

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал свое выступление в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

– Дмитрий, спасибо за эмоции, которые вы подарили всем болельщикам нашей сборной! Выступая на первом этапе, вы обычно пытаетесь идти в лидерской группе. Но часто бывает так, что в начале эстафетной гонки мы не видим бешеных скоростей на трассе. Сегодня первый круг вы снова отработали в первых номерах, но такое было впечатление, что эстафета стартовала очень быстро, как отработали первый круг, как себя чувствовали на дистанции?

– Как и в предыдущей эстафете я с самого начала пытался выйти вперед, на лидирующие позиции. Это ведь очень важно, отыгрывать с первого же круга позиции, не быть позади пелотона, потому что эстафета очень короткая гонка, и надо все быстро делать. И, да, уже с первого круга были включены высокие скорости.

– Поздравляю с прекрасным результатом на стрельбе. Так уж случилось, что в этом году вы рассказываете болельщикам о подводных камнях подхода к стрельбищам стадионов, где проходят этапы Кубка мира. Расскажите о том, какие сюрпризы скрывает огневой рубеж Антхольца.

– Самый сюрприз – это высота, и сам подход к рубежу здесь нелегок. Здесь подъем, потом равнина и постоянно надо работать, плюс высота, и бывает так, а особенно на стойке, что тебе просто не хватает кислорода и начинаешь задыхаться, так что и получаются промахи. Как мы видели, на стойке сегодня было много таких моментов.

– На втором круге вы возглавили пелотон, но ведь лидер теряет больше сил, почему выбрали такую ​​тактику, не лучше ли было бы "отсидеться" за спинами француза и норвежца?

– Ну, они не сильно и хотели меня обходить. Я вторым вышел на круг за немцем, немного за ним ехал, а потом увидел, что темп у него слишком низкий, и нас уже догоняют, так я его и обошел. Старался бежать своим темпом, не обращать внимания ни на кого. Но ребята меня не обходили, и уже перед подходом на рубеж сравнялись со мной, я решил их пропустить. Так вышло. Но, по-моему, это не всегда хорошая тактика: сидеть за спинами соперников. Если можно, нужно навязывать им свою борьбу и брать на себя ответственность: вести пелотон.

– Вы говорили о том, что не всегда финишный круг для вас самый сложный, какой сегодня круг стал самым тяжелым?

– Вот как раз сегодня финишный круг и был самым трудным. На втором круге я шел лидером, и мне не приходилось форсировать темп и догонять лидера. А на финишном круге была напряженная борьба, а тут еще и высота дает о себе знать, с каждым кругом тебе становится все труднее и труднее бежать.