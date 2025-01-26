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Мандзин – о финишном круге эстафетного этапа: Это была немножко принципиальная борьба

Биатлон

Достойно выступил

Мандзин – о финишном круге эстафетного этапа: Это была немножко принципиальная борьба

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Виталий Мандзин прокомментировал свое выступление в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

– Виталий, как вы чувствуете себя здесь, в высокогорном Антгольце?

– Не скажу, что плохое самочувствие, такое, адекватное, пожалуй, как и на других этапах. Жаль, что не могу завтра испытать свои силы. Думаю, так должно быть.

– По стрельбе первый рубеж безупречно, а вот на втором вы использовали все дополнительные, прокомментируйте свою работу на стойке. Насколько вам тяжело работать на этом стрельбище?

– Использовал все дополнительные патроны, очень не хотел идти на штрафной круг, и где-то в голове останавливал себя от того, чтобы совершить ошибку, которую я совершал раньше. Но я доволен, что смог отстреляться. Как тяжело работать? Трудно говорить, ведь провел здесь только две гонки, конечно, что высота дает о себе знать. Думаю, что со временем привыкну к этому стрельбищу.

– Как отработали последний круг, видели, что судьба снова вас свела с американским оппонентом в борьбе за синюю майку Кэмпбелом Райтом?

– Да, конечно, видел. На самом деле, для меня это была немного принципиальная борьба. Когда он начал обходить меня на подъеме, понимал, что пока буду за ним держаться, но буду бороться до конца. В принципе, так и сложилось, я обрадовался, что смог опередить его на финишном круге.

– Далеко не всем спортсменам нравится этап в Антгольце, кто от этого места в восторге, как, например, Пидручный, а вот как вы относитесь к этому стадиону?

– Побывав на этом стадионе был приятно поражен его уровнем, в целом этим комплексом. Да, здесь высота, это непросто, но всем непросто. Но мы должны приспосабливаться к любым условиям. К тому же отмечу, что здесь очень красиво, интересно тягаться. Точно хочу еще побывать в Антгольце не раз.

– Слышали ли наших болельщиков во время выступления?

– Конечно же слышал. Большая благодарность нашим болельщикам за то, что приехали сюда, помогают нам быть сильнее.

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