Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лесюк: Просто пытаюсь выполнять свою работу на максимуме
Комментарий биатлониста
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский биатлонист Тарас Лесюк прокомментировал свое выступление в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Его слова цитирует biathlon.com.ua:
– Прокомментируйте, пожалуйста, свою стрельбу стоя.
– Стрельба стоя была сегодня достаточно эмоциональна, потому что боковым взглядом видел, как соперники совершают ошибки, заходя на штрафные круги. Хотел отработать как можно скорее, сразу закрыть пять мишеней, к сожалению, не получилось. Еще немного сбился с ритма во время стрельбы. Дважды стрелял в одну и ту же мишень, что тоже было моей ошибкой. Рисковал, хотел быстрее отработать, но не получилось.
– Тарас, на последнем круге вам пришлось отвоевывать 8-ю позицию, ведь практически сразу же позади вас вышел американец. Как работалось на финишном круге?
– Да, я понимал, что американец будет позади меня, так что включился в работу сразу, не допустил того, чтобы он приближался ко мне, и чтобы мы с ним вели контактную борьбу. То есть, пытался работать так, чтобы не подпускать его к себе.
– Вы выступаете на последнем этапе вторую эстафету подряд, не давит ли на вас ответственность финишера команды?
– Конечно, последний этап очень ответственный, здесь многое решается. Да, я, возможно, немного нервничаю, но опыта с каждой гонкой становится больше, я чувствую себя увереннее. Просто стараюсь выполнять свою работу на максимуме.
– Вы на финише поздравили болельщиков на стадионе, во время выступления шумные зрители вас мотивируют или, наоборот, раздражают?
– Конечно же, болельщики только мотивируют, создают классную атмосферу во время соревнований. Я приветствую их присутствие. Атмосфера в Антгольце хорошая, я благодарю наших болельщиков, которые смогли приехать и поддержать нас, это очень приятно, чувствовать поддержку на трассе и на трибунах. Поэтому могу им сказать только большое спасибо.
Популярное сейчас
- Пидручный прокомментировал выступление в эстафетной гонке Антхольца
- Суперкомпьютер предположил кто возьмет АПЛ в этом сезоне
- Разгром от Борнмута Забарного, победа Миколенко, Арсенал разобрался без Зинченко, трансферы Русина и Крупского, бенефис Мбаппе. Главные новости за 25 января
- Победитель спринта на этапе Кубка мира в Антхольце объявил о завершении карьеры
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело