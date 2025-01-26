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Лесюк: Просто пытаюсь выполнять свою работу на максимуме

Биатлон
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Комментарий биатлониста

Лесюк: Просто пытаюсь выполнять свою работу на максимуме

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Тарас Лесюк прокомментировал свое выступление в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

– Прокомментируйте, пожалуйста, свою стрельбу стоя.

– Стрельба стоя была сегодня достаточно эмоциональна, потому что боковым взглядом видел, как соперники совершают ошибки, заходя на штрафные круги. Хотел отработать как можно скорее, сразу закрыть пять мишеней, к сожалению, не получилось. Еще немного сбился с ритма во время стрельбы. Дважды стрелял в одну и ту же мишень, что тоже было моей ошибкой. Рисковал, хотел быстрее отработать, но не получилось.

– Тарас, на последнем круге вам пришлось отвоевывать 8-ю позицию, ведь практически сразу же позади вас вышел американец. Как работалось на финишном круге?

– Да, я понимал, что американец будет позади меня, так что включился в работу сразу, не допустил того, чтобы он приближался ко мне, и чтобы мы с ним вели контактную борьбу. То есть, пытался работать так, чтобы не подпускать его к себе.

– Вы выступаете на последнем этапе вторую эстафету подряд, не давит ли на вас ответственность финишера команды?

– Конечно, последний этап очень ответственный, здесь многое решается. Да, я, возможно, немного нервничаю, но опыта с каждой гонкой становится больше, я чувствую себя увереннее. Просто стараюсь выполнять свою работу на максимуме.

– Вы на финише поздравили болельщиков на стадионе, во время выступления шумные зрители вас мотивируют или, наоборот, раздражают?

– Конечно же, болельщики только мотивируют, создают классную атмосферу во время соревнований. Я приветствую их присутствие. Атмосфера в Антгольце хорошая, я благодарю наших болельщиков, которые смогли приехать и поддержать нас, это очень приятно, чувствовать поддержку на трассе и на трибунах. Поэтому могу им сказать только большое спасибо.

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Тарас Лесюк
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