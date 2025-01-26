Кубок мира 2024/2025. Украина – шестая в женской эстафете Антхольца, побеждает Швеция

Сегодня, 26 января, в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась эстафетная гонка у женщин.

Золото завоевали представительницы Швеции, серебро у биатлонисток из Норвегии, а ТОП-3 замкнули спортсменки из Франции.

Что касается украинок, то наши девушки неплохо отработали на огневых рубежах, однако ходом по дистанции были не из лучших. Кристина Дмитренко из последнего огневого рубежа выходила на четвертой позиции, но не сумела побороть итальянку и швейцарку. В итоге – шестое место.

Кубок мира 2024/2025. Антхольц. Эстафета

Женщины

1. Швеция (0+6)

2. Норвегия (0+7) +13.4

3. Франция (0+8) +23.6

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6. Украина (0+7) +2.17.9