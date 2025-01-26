Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок мира 2024/2025. Украина – шестая в женской эстафете Антхольца, побеждает Швеция
Результаты гонки
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 26 января, в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась эстафетная гонка у женщин.
Золото завоевали представительницы Швеции, серебро у биатлонисток из Норвегии, а ТОП-3 замкнули спортсменки из Франции.
Что касается украинок, то наши девушки неплохо отработали на огневых рубежах, однако ходом по дистанции были не из лучших. Кристина Дмитренко из последнего огневого рубежа выходила на четвертой позиции, но не сумела побороть итальянку и швейцарку. В итоге – шестое место.
Кубок мира 2024/2025. Антхольц. Эстафета
Женщины
1. Швеция (0+6)
2. Норвегия (0+7) +13.4
3. Франция (0+8) +23.6
...
6. Украина (0+7) +2.17.9
Популярное сейчас
- Суперкомпьютер предположил кто возьмет АПЛ в этом сезоне
- В поисках смысла. Почему Крупский остановился на Металлисте 1925
- Разгром от Борнмута Забарного, победа Миколенко, Арсенал разобрался без Зинченко, трансферы Русина и Крупского, бенефис Мбаппе. Главные новости за 25 января
- Йоханнес Бё: Мы не перестаем удивлять
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?