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Кубок мира 2024/2025. Лагрейд побеждает в гонке преследования Антхольца
Результаты персьюта
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 26 января, в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась гонка преследования у мужчин.
Победу в забеге на 12,5 километров одержал представитель Норвегии Стурла Лагрейд, серебро у его соотечественника Тарье Бе, а ТОП-3 замкнул итальянец Томазо Джакомель.
Лучшим среди наших стал Антон Дудченко, который с чистой стрельбой и не быстрым ходом по дистанции в итоге финишировал на 14 месте. Дмитрий Пидручный и на стрельбе, и ходом выступил просто ужасно. На четвёртом круге наш спортсмен решил сойти с дистанции.
Гонки преследования. Мужчины. Антхольц
14. Антон Дудченко (0+0+0+0) +2.15,9
DNF Дмитрий Подручный (1+1+2)
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