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Кубок мира 2024/2025. Лагрейд побеждает в гонке преследования Антхольца

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Кубок мира 2024/2025. Лагрейд побеждает в гонке преследования Антхольца

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 января, в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась гонка преследования у мужчин.

Победу в забеге на 12,5 километров одержал представитель Норвегии Стурла Лагрейд, серебро у его соотечественника Тарье Бе, а ТОП-3 замкнул итальянец Томазо Джакомель.

Лучшим среди наших стал Антон Дудченко, который с чистой стрельбой и не быстрым ходом по дистанции в итоге финишировал на 14 месте. Дмитрий Пидручный и на стрельбе, и ходом выступил просто ужасно. На четвёртом круге наш спортсмен решил сойти с дистанции.

Гонки преследования. Мужчины. Антхольц

14. Антон Дудченко (0+0+0+0) +2.15,9

DNF Дмитрий Подручный (1+1+2)

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