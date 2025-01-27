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Пидручный объяснил, почему сошел с дистанции в гонке преследования Антхольца
Желаем быстрого восстановления
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный объяснил, почему вынужден был сойти с дистанции во время гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Его слова цитирует biathlon.com.ua:
"Мне с первого же круга было так плохо, что ни бежать, ни стрелять не мог нормально. Это олимпийская трасса, у меня были хорошие позиции и мог бы бороться, но с каждым кругом мне становилось все хуже и хуже.
После этих двух промахов я не сошел с дистанции, продолжал бежать, и в какой-то момент понял, что сейчас просто отключусь. Сначала начала болеть спина, потом руки и ноги, голова начала очень болеть, а в глазах темнеть. Я просто не мог ничего поделать. Боль была страшная. Даже сейчас после лекарства мне очень плохо.
Не знаю, с чем это связано, может, сил не хватило, а может именно на сегодняшний день пришлась акклиматизация. Впрочем, с утра хорошо себя чувствовал. Может дают о себе знать три гонки подряд на такой высоте.
Хуже всего для спортсмена – это сходить с дистанции, никогда этого не хочется делать. Даже в Рупольдинге, когда я настрелял семь штрафов и уходил почти последним, я все равно завершил гонку.
Если ты выходишь на старт, стараешься пересечь финишную линию, и даже не всегда важно, на каком месте. Но бывают такие моменты, когда ты просто не можешь сражаться, сегодня был как раз таков.
Надеюсь, что мне хватит времени восстановиться до чемпионата мира, набраться сил" – сказал Дмитрий.
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