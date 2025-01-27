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Стало известно, кто представит Украину в индивидуальной гонке на ЧЕ-2025

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Запасной состав

Стало известно, кто представит Украину в индивидуальной гонке на ЧЕ-2025

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренерский штаб мужской сборной Украины по биатлону определился с составом команды на индивидуальную гонку чемпионата Европы-2025. Об этом сообщает портал Biathlonnews.

Так, стартовую гонку будут бежать Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Денис Насыко, Богдан Цимбал, Роман Боровик.

Дмитрий Пидручный на континентальном первенстве выступать не будет, Антон Дудченко, Тарас Лесюк и Виталий Мандзин планируют выступить только в одной гонке ЧЕ – классической эстафете.

Напомним, что ранее Пидручный объяснил, почему сошел с гонки преследования Антхольца.

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