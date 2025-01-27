Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, кто представит Украину в индивидуальной гонке на ЧЕ-2025
Запасной состав
Фото: Getty Images
Тренерский штаб мужской сборной Украины по биатлону определился с составом команды на индивидуальную гонку чемпионата Европы-2025. Об этом сообщает портал Biathlonnews.
Так, стартовую гонку будут бежать Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Денис Насыко, Богдан Цимбал, Роман Боровик.
Дмитрий Пидручный на континентальном первенстве выступать не будет, Антон Дудченко, Тарас Лесюк и Виталий Мандзин планируют выступить только в одной гонке ЧЕ – классической эстафете.
Напомним, что ранее Пидручный
Популярное сейчас
- Экс-форвард Галатасарая – о Ярмоленко: Вы не в состоянии выключить из игры 35-36-летнего футболиста?
- Примера. Барселона – Валенсия 7:1. Каталонский ураган на Эстадио Олимпико
- Главный тренер Милана едва не подрался с игроком после матча с Пармой
- Победитель спринта на этапе Кубка мира в Антхольце объявил о завершении карьеры
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?