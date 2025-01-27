Стало известно, кто представит Украину в индивидуальной гонке на ЧЕ-2025

Тренерский штаб мужской сборной Украины по биатлону определился с составом команды на индивидуальную гонку чемпионата Европы-2025. Об этом сообщает портал Biathlonnews.

Так, стартовую гонку будут бежать Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Денис Насыко, Богдан Цимбал, Роман Боровик.

Дмитрий Пидручный на континентальном первенстве выступать не будет, Антон Дудченко, Тарас Лесюк и Виталий Мандзин планируют выступить только в одной гонке ЧЕ – классической эстафете.