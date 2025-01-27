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Дудченко рассказал о своих впечатлениях от этапа в Антхольце
Надо еще много работать
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский биатлонист Антон Дудченко подвел итоги гонки преследования и поделился впечатлениями от этапа Кубка мира в итальянском Антхольце. Его слова цитирует biathlon.com.ua:
– Антон, вы сегодня прекрасно выступили, особенно на огневых рубежах, ведь чисто отстреляться удалось только победителю гонки Стурле Легрейду и вам. Какую тактику выбрали сегодня на стрельбе?
– После вчерашней стрельбы стоя очень волновался и очень рад, что все удалось. Пытался работать в своем ритме, не обращать внимания на соперников: кто там стреляет рядом быстрее или медленнее. Я просто пытался полностью сконцентрироваться на себе.
– Как чувствовали себя сегодня на трассе?
– Сегодня было уже легче чем в спринте и эстафетной гонке. Надеюсь, что все же набираю форму после болезни, которая была во Франции и на Новый год. В какой я форме будет видно уже на Чемпионате мира.
– Последний круг, каким он был для вас сегодня?
– На последний круг не было какой-то тактики, потому что позади меня была большая группа спортсменов. Просто начал работать с первых же метров. Немножко не хватило сил до финиша и вообще я доволен последним кругом. Понимаю, насколько силен сейчас Понсилуома, он один из самых быстрых в биатлоне. Поэтому считаю, что неплохо пробежал последний круг.
– Как оцениваете для себя этап в Антгольце?
– Мне трудно себя оценивать, наверное, это бы лучше тренер сделал. Из того, что понравилось, это стрельба в спринте и сегодня в гонке преследования. Разумеется, разочарован штрафным кругом в эстафете. В плане функционального и физического состояния это было уже лучше, чем в Обергофе и Рупольдинге.
– Пока биатлонисты получили небольшой перерыв, какие у вас на него планы?
– Мы все остаемся на сборе, тренируемся, готовимся к Чемпионату мира.
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