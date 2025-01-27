Дмитренко – о подготовке к ЧМ: Будем сидеть в горах, работать и стараться становиться лучше

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко поделилась впечатлениями от эстафетной гонки в Антхольце и рассказала о подготовке к ЧМ-2025. Ее слова цитирует biathlon.com.ua:

– Спасибо, Кристина, за отчаянную борьбу до последнего метра дистанции. Третья гонка почти подряд еще и в горах, как сегодня вы чувствовали себя на трассе?

– Сегодня я себя чувствовала уже лучше по трассе, не чувствовалось, что это третья гонка. Как-то стало легче, и к тому же лыжи сегодня очень хорошо работали, поэтому спасибо сервису и тренерам за работу.

– Вы говорили в четверг после спринта, что к этому месту нужно адаптироваться, или вам лично хватило времени?

– Только сейчас адаптация начала проходить, поэтому уже другие кондиции.

– И снова тяжелая работа на огневых, много промахов, вы же прошли с одним изъяном, а стреляли довольно быстро, как-то по-особому настраивались на это стрельбище?

– Здесь сам подход тяжелый, потому что дыхание такое, как захлебываешься и надо себя концентрировать на стрельбе. На стойке видела, как отстреляла итальянка, поэтому хотелось отстреляться чисто и быстро.

– Четыре команды не смогли закончить эстафету, став круговыми, ведь сегодняшний старт проходил на высоких скоростях. Прокомментируйте работу на последнем круге, вам нужно было бороться с очень быстрыми Басергой и Каррарой, телевидение сосредоточилось на борьбе лидеров, так что вашу троицу мы увидели уже на стадионе перед финишем.

– Да, последний круг получился довольно интересным и сама гонка быстрой, старалась работать до последнего, бороться ради команды, чтобы порадовать результатом. Но сегодня я проиграла, поэтому приношу извинения девушкам, тренерам и болельщикам.

– Еще один этап позади для вас, какие планы на дальнейшее?

– Сейчас акцент на подготовку к Чемпионату мира, будем сидеть в горах, работать и стараться становиться лучше.