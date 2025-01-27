Меркушина: Не сделать что-то невероятное, а реально помочь стране

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина рассказала, как чувствовала себя во время эстафетной гонки на шестом этапе Кубка мира в Антхольце. Ее слова цитирует Чемпион:

"Как я себя чувствовала на дистанции? Горы… Было очень сложно. Но спасибо сервисменам, были неплохие лыжи, было желание сражаться. Конечно, это эстафета очень ответственно… Было внутреннее желание не выделиться, не сделать что-то невероятное, а реально помочь стране, помочь команде. Поэтому было внутренне боевое настроение.

Удалось подтянуть команду на несколько позиций? Фактически я говорила себе: да, страшно, но перестань ныть и начинай работать. Хотела сделать все на максимум, но в горах очень тяжело, немного не справилась с дыханием, но, слава Богу, хоть справилась с этапом.

Наш главный тренер всегда подчеркивает, что никогда нельзя быть доволным собой, даже если ты выиграешь. Всегда нужно искать место для улучшения.

Поэтому, конечно, можно было справиться и со стрельбой лучше, "стрельнуть" пять из пяти. Можно было и ходом на спуски пойти лучше, были моменты, где можно было улучшить. Я надеюсь, даже уверена, что я буду работать над этими моментами дальше. Главное – справиться психологически" – сказала Анастасия.