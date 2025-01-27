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Вирер: Я хотела завершить карьеру вместе с братьями Бё

Биатлон
Обновлено

Итальянка решение еще не приняла

Вирер: Я хотела завершить карьеру вместе с братьями Бё

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянская теннисистка Доротея Вирер рассказала, когда примет решение о дальнейшем развитии своей карьеры. Ее слова цитирует Fondo Italia:

"Я хотела завершить карьеру вместе с братьями Бё, потому что мы могли бы устроить хорошую вечеринку вместе, как в старые добрые времена. Теперь, конечно, мы будем праздновать для них в конце сезона в Холменколлене. И Йоханнес, и Тарье сказали мне, что они будут здесь и в следующем году, хотя пока неизвестно, в какой роли.

Я не знаю, что я буду делать в будущем, а пока я должна сконцентрироваться на этих последних месяцах, и тогда я приму решение" – сказала Вирер.

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