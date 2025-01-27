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Легрейд: Просто нужно сосредоточиться, и я это сделал

Биатлон

Олимпийский чемпион высказался о гонке преследования

Легрейд: Просто нужно сосредоточиться, и я это сделал

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Олимпийский чемпион в мужской эстафете, шестикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд высказался о гонке преследования в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия), где он не допустил ни одного промаха.

"Тренер провёл с нами собрание и сказал, что мы можем стрелять по мишеням, просто нужно сосредоточиться, и я это сделал", — приводит слова Легрейда IBU.

Вторым в гонке стал трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё, отстав от лидера на 18,9 и допустив один промах. Тройку сильнейших замкнул итальянец Томмазо Джакомель (+24,0, 2).

Напомним, что Легрейд лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025.

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Стурла Легрейд
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