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Легрейд: Просто нужно сосредоточиться, и я это сделал
Олимпийский чемпион высказался о гонке преследования
Олимпийский чемпион в мужской эстафете, шестикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд высказался о гонке преследования в рамках шестого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Антхольце (Италия), где он не допустил ни одного промаха.
"Тренер провёл с нами собрание и сказал, что мы можем стрелять по мишеням, просто нужно сосредоточиться, и я это сделал", — приводит слова Легрейда IBU.
Вторым в гонке стал трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё, отстав от лидера на 18,9 и допустив один промах. Тройку сильнейших замкнул итальянец Томмазо Джакомель (+24,0, 2).
Напомним, что Легрейд лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025.
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