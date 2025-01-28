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Стала известна заявка женской сборной Украины на чемпионат Европы-2025

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Стала известна заявка женской сборной Украины на чемпионат Европы-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы-2025.

Нашу команду представят 8 биатлонисток:

Анастасия Меркушина

Александра Меркушина

Анна Кривонос

Дарья Чалик

Лилия Стеблина

Ирина Петренко

Кристина Дмитренко

Елена Городная

Три биатлонистки - Ирина Петренко, Кристина Дмитренко и Елена Городная, выступят только в эстафетной гонке. Напомним, что ЧЕ-2025 пройдет с 29 января по 2 февраля в итальянском Мартел-валь-Мартелло.

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