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Стала известна заявка женской сборной Украины на чемпионат Европы-2025
Болеем за девушек
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы-2025.
Нашу команду представят 8 биатлонисток:
Анастасия Меркушина
Александра Меркушина
Анна Кривонос
Дарья Чалик
Лилия Стеблина
Ирина Петренко
Кристина Дмитренко
Елена Городная
Три биатлонистки - Ирина Петренко, Кристина Дмитренко и Елена Городная, выступят только в эстафетной гонке. Напомним, что ЧЕ-2025 пройдет с 29 января по 2 февраля в итальянском Мартел-валь-Мартелло.
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