Стала известна заявка женской сборной Украины на чемпионат Европы-2025

Тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы-2025.

Нашу команду представят 8 биатлонисток:

Анастасия Меркушина

Александра Меркушина

Анна Кривонос

Дарья Чалик

Лилия Стеблина

Ирина Петренко

Кристина Дмитренко

Елена Городная

Три биатлонистки - Ирина Петренко, Кристина Дмитренко и Елена Городная, выступят только в эстафетной гонке. Напомним, что ЧЕ-2025 пройдет с 29 января по 2 февраля в итальянском Мартел-валь-Мартелло.