Лагрейд: Я хочу бросить вызов Йоханнесу, пока он не завершил карьеру

Норвежский биатлонист, лидер общего зачета Кубка мира Стурла Лагрейд, рассказал, какую цель ставит перед собой на текущий сезон. Его слова цитирует IBU:

"Это был очень особенный момент для меня – получить желтую майку после спринта в пятницу. Йоханнес много лет доминирует в этом виде спорта, но я хочу бросить ему вызов, пока он не завершил карьеру.

Получить желтую майку сейчас означает, что я смогу оставаться в борьбе до последних гонок, как это было 4 года назад, и это битва, которой я с нетерпением жду" – сказал Стурла.