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Лагрейд: Я хочу бросить вызов Йоханнесу, пока он не завершил карьеру
Смело и очень уверенно
Норвежский биатлонист, лидер общего зачета Кубка мира Стурла Лагрейд, рассказал, какую цель ставит перед собой на текущий сезон. Его слова цитирует IBU:
"Это был очень особенный момент для меня – получить желтую майку после спринта в пятницу. Йоханнес много лет доминирует в этом виде спорта, но я хочу бросить ему вызов, пока он не завершил карьеру.
Получить желтую майку сейчас означает, что я смогу оставаться в борьбе до последних гонок, как это было 4 года назад, и это битва, которой я с нетерпением жду" – сказал Стурла.
Напомним, ранее стала
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