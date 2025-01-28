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Лагрейд: Я хочу бросить вызов Йоханнесу, пока он не завершил карьеру

Биатлон
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Смело и очень уверенно

Лагрейд: Я хочу бросить вызов Йоханнесу, пока он не завершил карьеру

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Норвежский биатлонист, лидер общего зачета Кубка мира Стурла Лагрейд, рассказал, какую цель ставит перед собой на текущий сезон. Его слова цитирует IBU:

"Это был очень особенный момент для меня – получить желтую майку после спринта в пятницу. Йоханнес много лет доминирует в этом виде спорта, но я хочу бросить ему вызов, пока он не завершил карьеру.

Получить желтую майку сейчас означает, что я смогу оставаться в борьбе до последних гонок, как это было 4 года назад, и это битва, которой я с нетерпением жду" – сказал Стурла.

Напомним, ранее стала известна заявка женской сборной Украины на чемпионат Европы-2025.

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