  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Мандзин – об Антхольце: Результат оказался не таким, как я ожидал. Фото
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мандзин – об Антхольце: Результат оказался не таким, как я ожидал. Фото

Биатлон

Работать и все получится

Мандзин – об Антхольце: Результат оказался не таким, как я ожидал. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Виталий Мандзин поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен подвел итоги шестого этапа Кубка мира, состоявшегося в итальянском Антхольце. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Великолепный первый опыт участия в соревнованиях в Антгольце. Результат оказался не таким, как я ожидал. Надеюсь увидеть тебя снова в следующем году, Антгольц.

Благодарим наших украинских поклонников – вы удивительны" – написал Виталий.

По теме
yellow-arrow
Лагрейд: Я хочу бросить вызов Йоханнесу, пока он не завершил карьеру
yellow-arrow
Стала известна заявка женской сборной Украины на чемпионат Европы-2025
yellow-arrow
Легрейд: Просто нужно сосредоточиться, и я это сделал
Виталий Мандзин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости