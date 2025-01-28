Мандзин – об Антхольце: Результат оказался не таким, как я ожидал. Фото

Украинский биатлонист Виталий Мандзин поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен подвел итоги шестого этапа Кубка мира, состоявшегося в итальянском Антхольце. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Великолепный первый опыт участия в соревнованиях в Антгольце. Результат оказался не таким, как я ожидал. Надеюсь увидеть тебя снова в следующем году, Антгольц.

Благодарим наших украинских поклонников – вы удивительны" – написал Виталий.