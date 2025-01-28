Сборная Украины по биатлону назвала состав на первую гонку чемпионата Европы

В среду, 29 января состоятся индивидуальные гонки среди мужчин и женщин в рамках чемпионата Европы по биатлону.

В каждом старте Украину будут представлять по пять спортсменов.

Женскую "индивидуалку" для Украины будет открывать Александра Меркушина, которая получила 20-й номер.

Анастасия Меркушина и Анна Кривонос будут бежать во второй группе, Дарья Чалык - в третьей, а Лилия Стеблина стартует третьей с конца под 105-м номером.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Состав на женскую индивидуальную гонку:

20. Александра Меркушина

51. Анастасия Меркушина

52. Анна Кривонос

74. Дарья Чалык

105. Лилия Стеблина

В мужской индивидуальной гонке первым будет бежать Богдан Цымбал. Во вторую стартовую группу попали Артем Тищенко и Руслан Ткаленко. В третьей стартовой группе - Денис Насыко. Закрывать гонку для Украины будет Роман Боровик.

Состав на мужскую индивидуальную гонку:

7. Богдан Цымбал

57. Артем Тищенко

66. Руслан Ткаленко

88. Денис Насико

122. Роман Боровик

Напомним, что женская индивидуальная гонка стартует в 11:30 по киевскому времени, а мужская - в 15:30.