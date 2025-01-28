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Сборная Украины по биатлону назвала состав на первую гонку чемпионата Европы

Биатлон
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Сборная Украины по биатлону назвала состав на первую гонку чемпионата Европы

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

В среду, 29 января состоятся индивидуальные гонки среди мужчин и женщин в рамках чемпионата Европы по биатлону.

В каждом старте Украину будут представлять по пять спортсменов.

Женскую "индивидуалку" для Украины будет открывать Александра Меркушина, которая получила 20-й номер.

Анастасия Меркушина и Анна Кривонос будут бежать во второй группе, Дарья Чалык - в третьей, а Лилия Стеблина стартует третьей с конца под 105-м номером.

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Состав на женскую индивидуальную гонку:

  • 20. Александра Меркушина
  • 51. Анастасия Меркушина
  • 52. Анна Кривонос
  • 74. Дарья Чалык
  • 105. Лилия Стеблина

В мужской индивидуальной гонке первым будет бежать Богдан Цымбал. Во вторую стартовую группу попали Артем Тищенко и Руслан Ткаленко. В третьей стартовой группе - Денис Насыко. Закрывать гонку для Украины будет Роман Боровик.

Состав на мужскую индивидуальную гонку:

  • 7. Богдан Цымбал
  • 57. Артем Тищенко
  • 66. Руслан Ткаленко
  • 88. Денис Насико
  • 122. Роман Боровик

Напомним, что женская индивидуальная гонка стартует в 11:30 по киевскому времени, а мужская - в 15:30.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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