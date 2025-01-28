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Сборная Украины по биатлону назвала состав на первую гонку чемпионата Европы
Произошли небольшие изменения
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В среду, 29 января состоятся индивидуальные гонки среди мужчин и женщин в рамках чемпионата Европы по биатлону.
В каждом старте Украину будут представлять по пять спортсменов.
Женскую "индивидуалку" для Украины будет открывать Александра Меркушина, которая получила 20-й номер.
Анастасия Меркушина и Анна Кривонос будут бежать во второй группе, Дарья Чалык - в третьей, а Лилия Стеблина стартует третьей с конца под 105-м номером.
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Состав на женскую индивидуальную гонку:
- 20. Александра Меркушина
- 51. Анастасия Меркушина
- 52. Анна Кривонос
- 74. Дарья Чалык
- 105. Лилия Стеблина
В мужской индивидуальной гонке первым будет бежать Богдан Цымбал. Во вторую стартовую группу попали Артем Тищенко и Руслан Ткаленко. В третьей стартовой группе - Денис Насыко. Закрывать гонку для Украины будет Роман Боровик.
Состав на мужскую индивидуальную гонку:
- 7. Богдан Цымбал
- 57. Артем Тищенко
- 66. Руслан Ткаленко
- 88. Денис Насико
- 122. Роман Боровик
Напомним, что женская индивидуальная гонка стартует в 11:30 по киевскому времени, а мужская - в 15:30.
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