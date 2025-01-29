Чемпионат Европы-2025. Немка Пуфф побеждает в индивидуальной гонке, украинки низко

Сегодня, 29 января, в рамках чемпионата Европы-2025 по биатлону состоялась индивидуальная гонка у женщин.

Победу в забеге на 15 километров одержала представительница Германии Иоганна Пуфф, серебро у ее соотечественницы Марлен Фихтнер, а ТОП-3 замыкает спортсменка из Швеции Анна-Карин Гейденберг.

Что касается украинок, то лучшей из наших стала Лилия Стеблина, которая с двумя промахами в итоге финишировала на 18 позиции.

ЧЕ-2025. Индивидуальная гонка. Женщины

18. Лилия Стеблина (0+2+0+0) +3:07.4

29. Анастасия Меркушина (2+0+0+1) +4:00.9

30. Александра Меркушина (1+1+0+1) +4:02.5

31. Анна Кривонос (0+0+0+2) +4:09.6

40. Дарья Чалик (0+1+1+2) +4:43.8