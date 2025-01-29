Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чемпионат Европы-2025. Немка Пуфф побеждает в индивидуальной гонке, украинки низко
Результаты женского забега
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 29 января, в рамках чемпионата Европы-2025 по биатлону состоялась индивидуальная гонка у женщин.
Победу в забеге на 15 километров одержала представительница Германии Иоганна Пуфф, серебро у ее соотечественницы Марлен Фихтнер, а ТОП-3 замыкает спортсменка из Швеции Анна-Карин Гейденберг.
Что касается украинок, то лучшей из наших стала Лилия Стеблина, которая с двумя промахами в итоге финишировала на 18 позиции.
ЧЕ-2025. Индивидуальная гонка. Женщины
18. Лилия Стеблина (0+2+0+0) +3:07.4
29. Анастасия Меркушина (2+0+0+1) +4:00.9
30. Александра Меркушина (1+1+0+1) +4:02.5
31. Анна Кривонос (0+0+0+2) +4:09.6
40. Дарья Чалик (0+1+1+2) +4:43.8
Популярное сейчас
- Шепелев останется в УПЛ. Стал известен новый клуб экс-динамовца
- Усик назвал самого опасного соперника в своей карьере
- Синчук в MLS, Неймар покинул Саудовскую Аравию, Бущан прошел медосмотр в Аль-Шабабе. Главные новости за 28 января
- Вирер: Я хотела завершить карьеру вместе с братьями Бё
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания