Белова рассказала, какую цель поставила перед собой на сезон 2024/2025

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова рассказала, какую цель поставила перед собой в начале сезона. Ее слова цитирует Чемпион:

"Вернуть квоту, потому что не хватает пятого спортсмена и поймать стабильность в стрельбе. Я поняла, что ребята ловкие, они могут бороться и соревноваться с лучшими, но я, как реалист скажу, нужно время.

Для меня как для тренера с многолетним опытом понятно, что за два года до Олимпийских игр приходить в группу – нонсенс. Надо больше времени, те же четыре года. Но вижу, что ребята могут, они мотивированы и благодаря лидеру группы Дмитрию Пидручному они прогрессируют.

Я делаю все, чтобы результат был лучшим, чтобы видела, что мы не спадаем. Главное, что нет функциональной ямы и чтобы ее не было потом" – сказала наставник команды.