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Белова рассказала, какую цель поставила перед собой на сезон 2024/2025
Начинать нужно с малого
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Надежда Белова рассказала, какую цель поставила перед собой в начале сезона. Ее слова цитирует Чемпион:
"Вернуть квоту, потому что не хватает пятого спортсмена и поймать стабильность в стрельбе. Я поняла, что ребята ловкие, они могут бороться и соревноваться с лучшими, но я, как реалист скажу, нужно время.
Для меня как для тренера с многолетним опытом понятно, что за два года до Олимпийских игр приходить в группу – нонсенс. Надо больше времени, те же четыре года. Но вижу, что ребята могут, они мотивированы и благодаря лидеру группы Дмитрию Пидручному они прогрессируют.
Я делаю все, чтобы результат был лучшим, чтобы видела, что мы не спадаем. Главное, что нет функциональной ямы и чтобы ее не было потом" – сказала наставник команды.
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