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Артем Тищенко показал лучший результат в индивидуальной гонке на Евро-2025 по биатлону
Все украинские спортсмены попали в топ-50
Фото: Артем Тищенко
На чемпионате Европы по биатлону состоялась мужская индивидуальная гонка.
Украину представляли пять спортсменов: Артем Тищенко, Денис Насико, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал и Роман Боровик.
Лучший результат показал Артем Тищенко, завоевав 15 место. Он закрыл все четыре огневых рубежа, не промахнувшись ни разу.
В топ-30 попали Денис Насыко и Руслан Ткаленко, которые заняли 22-е и 23-е место соответственно и допустили две ошибки.
Богдан Цымбал с тремя штрафными минутами финишировал на 38-й строчке, а Роман Боровик с тремя промахами на стрельбе завершил гонку 48-м.
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Чемпионат Европы по биатлону. Индивидуальная гонка (мужчины)
1. Исак Фрей (Норвегия, 1+1+0+0) 54:10.7
2. Фредрик Мюльбахер (Австрия, 0+0+0+1) +31.7
3. Эмиль Никвист (Швеция, 0+0+0+1) +47.2
4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 1+0+0+1) +1:16.7
5. Йоган-Олаф Ботн (Норвегия, 1+1+0+0) +1:19.9
6. Патрик Браунгофер (Италия, 1+1+0+1) +1:20.4
...
15. Артем Тищенко (Украина, 0+0+0+0+0) +2:19.8
22. Денис Насико (Украина, 1+1+0+0) +2:54.2
23. Руслан Ткаленко (Украина, 1+0+1+0) +3:01.3
38. Богдан Цымбал (Украина, 2+0+1+0) +4:22.9
48. Роман Боровик (Украина, 0+1+2+0) +5:20.5
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