Артем Тищенко показал лучший результат в индивидуальной гонке на Евро-2025 по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону состоялась мужская индивидуальная гонка.

Украину представляли пять спортсменов: Артем Тищенко, Денис Насико, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал и Роман Боровик.

Лучший результат показал Артем Тищенко, завоевав 15 место. Он закрыл все четыре огневых рубежа, не промахнувшись ни разу.

В топ-30 попали Денис Насыко и Руслан Ткаленко, которые заняли 22-е и 23-е место соответственно и допустили две ошибки.

Богдан Цымбал с тремя штрафными минутами финишировал на 38-й строчке, а Роман Боровик с тремя промахами на стрельбе завершил гонку 48-м.

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Чемпионат Европы по биатлону. Индивидуальная гонка (мужчины)

1. Исак Фрей (Норвегия, 1+1+0+0) 54:10.7

2. Фредрик Мюльбахер (Австрия, 0+0+0+1) +31.7

3. Эмиль Никвист (Швеция, 0+0+0+1) +47.2

4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 1+0+0+1) +1:16.7

5. Йоган-Олаф Ботн (Норвегия, 1+1+0+0) +1:19.9

6. Патрик Браунгофер (Италия, 1+1+0+1) +1:20.4

...

15. Артем Тищенко (Украина, 0+0+0+0+0) +2:19.8

22. Денис Насико (Украина, 1+1+0+0) +2:54.2

23. Руслан Ткаленко (Украина, 1+0+1+0) +3:01.3

38. Богдан Цымбал (Украина, 2+0+1+0) +4:22.9

48. Роман Боровик (Украина, 0+1+2+0) +5:20.5